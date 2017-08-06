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В Інтернеті порівняли ставлення до миру патріарха Кирила та Папи Римського

В Інтернеті порівняли ставлення до миру патріарха Кирила та Папи Римського
Активні користувачі Інтернету вирішили порівняти ставлення до військових дій предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила і Папи Римського Франциска. Як передає replyua.net, відео відповідного змісту з’явилося у групі «Вуса Пєскова» у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, глава Російської православної церкви висловив переконання, що учасниками військових дій повинні стати всі, хто живе в країні. «У чому зацікавлені наші співрозмовники? Перш за все, вони прагнуть, аби Росія була знищена! Великий форт-пост православної віри. І якщо почалася війна, кожен з нас повинен бути мобілізованим», - каже патріарх Кирил.

У свою чергу, на переконання Папи Римського Франциска, завданням кожної людини є досягнення на нашій планеті миру. «Ми всі повинні кожного дня прикладати максимальних зусиль для настання миру. Мова не йде про товар, який є продуктом промисловості, це те, що ми самі власними руками створюємо! Певна частина високопосадовців світу не хочуть, щоб настав мир, тому що живуть за рахунок військових дій. Це є індустрією смерті», - переконаний понтифік.
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