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Эксперты: к концу века число жертв аномальной жары увеличится в 50 раз

Эксперты: к концу века число жертв аномальной жары увеличится в 50 раз
Ближе к концу 21 века число людей, погибших из-за аномальной жары, возрастет ровно в 50 раз, и это только в европейских государствах. Как сообщает replyua.net, такой прогноз в своем докладе дают специалисты по климату. Доклад был написан по просьбе Европейской комиссии.

Отмечается, что уже совсем скоро из-за глобального потепления в Европе будут погибать не меньше 152 тысяч человек ежегодно. Для сравнения – до 2000 года смертность от жары составляла не больше трех тысяч случаев в год. По прогнозам экспертов, не меньше 2/3 жителей европейских стран столкнутся с трудностями, связанными с повышением температуры, и самое большое число жертв аномальной жары будет в странах Южной Европы. Ученые дали прогноз не только по странам Евросоюза, но и по Исландии, Норвегии и Швейцарии.

По их оценках, практически во всех европейских странах увеличится количество природных бурь, наводнений, засух, лесных пожаров, холодных потоков и тепловых волн, однако максимально большая доля смертельных случаев будет фиксироваться из-за очень жаркой погоды. Напомним, что в эти дни в некоторых странах Европы воздух прогревается до 50 градусов.
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