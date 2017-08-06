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Уфологи продемонстрировали видео с несколькими НЛО

Уфологи продемонстрировали видео с несколькими НЛО
Всемирно известные уфологи разместили в интернете видео, состоящее сразу из нескольких маленьких роликов, где отчетливо видны неопознанные летающие объекты.

Как сообщает replyua.net, на этот раз уфологи включили в видеонарезку и ролик, где НЛО пролетает над «зоной 51» - секретной военной базой в Неваде. В подборке, сделанной уфологами, можно увидеть сразу несколько объектов – видео были сделаны очевидцами в Висконсине, когда НЛО пролетал над заброшенным предприятием, в Мексике – тогда объект пролетел рядом с пассажирским лайнером, в Украине – очевидцы засняли полет НЛО в ночное время суток, и в Неваде, рядом с военной базой. Впрочем, никто из ученых пока не подтвердил подлинность этих видеозаписей, а некоторые исследователи отмечают, что они больше напоминают подделку.

Напомним, что несколько дней назад странный объект увидели жители канадского Ванкувера – яркий НЛО кубической формы быстро пролетел над автодорогой и потом сразу исчез. Очевидцы были ослеплены яркой вспышкой и обратились в находящуюся рядом больницу за помощью.


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