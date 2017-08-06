Пономарь: самые важные санкционные и военные новости

На календаре утро воскресного дня, но, несмотря на выходной, сегодня приходят важные военные и санкционные новости. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Дела санкционные: Венесуэлу исключили из общего рынка Латинской Америки. В ближайшее время мы увидим серьезные экономические санкции против Венесуэлы от США. Совбез ООН единогласно проголосовал за усиление санкций против КНДР. Санкции предусматривают ряд новых запретов в сфере торговли и совместных проектов с Пхеньяном», - отмечает Пономарь. По его словам, также нужно сообщить и несколько важных военных новостей. Скандал с российскими самолетами – Индия купила у ВМФ России 45 самолетов МиГ-29К, и потратила на эти цели более двух миллиардов долларов, однако все они были признаны бракованными.
Кроме того, по словам Пономаря, Пентагон направил просьбу в Белый дом – необходимо предоставить Украине Джавелины. Еще одна новость из Польши – власти страны ускоряют переговоры на покупку у Соединенных Штатов ракет Patriot на сумму 8 миллиардов долларов.