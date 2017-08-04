В Китае партийная верхушка решает, кому доверить управление огромной страной

В китайском курорте Бэйдайхэ на берегу Бохайского залива сегодня началось крайне важное закрытое совещание высшей партийной элиты с участием как ныне правящих товарищей, так и весьма влиятельных старичков. Закрытые летние совещания в Бэйдайхэ всегда предшествуют съездам Компартии, которые проходят в Китае раз в пять лет и определяют новую конфигурацию высшего руководства страны. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.
Журналисты сообщают, что нынешний съезд пройдет осенью – и маневры вокруг него нарастают. На берегу океана и в окружении целебных древонасаждений руководство Коммунистической партии Китая отдыхает и проводит совещания с конца 50-х годов прошлого столетия.
На этот раз, говорят, там будет особенно интересно. Нужные дороги уже перекрыты, видна вооруженная охрана, фотографировать потенциальное место проведения встречи с прилегающих высоток не дают серьезные ребята в цивильной одежде. Эксперты отмечают, что закрытое собрание может стать решающим для действующего главы Китая Си Цзиньпина, который хочет остаться у руля огромной страны.