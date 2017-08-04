Пономарь: холодная война? Начинаем гонку вооружений

Рабочая неделя уже завершается, и сегодня нужно отметить несколько важных событий. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Имеем холодную войну - значит, пора начинать гонку вооружений: Конгресс США планирует принять законопроекты, выходящие за рамки договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году», пишет обозреватель. По его словам, также нужно отметить и европейские компании, которые резко напряглись после подписания Трамп закона о новых санкциях против России. Эти компании планировали активно участвовать в строительстве Северного потока-2: Shell, Engie, Uniper и Wintershal, OMV.
По словам Пономаря, 2 августа «Альянс по защите демократии» (неправительственная организация) запустил в Соединенных Штатах сайт, который займется мониторингом российской пропаганды в соцсети Твиттер. Еще одна новость, как отметил обозреватель, пришла из ФИФА, - глава ФИФА обязан расследовать информацию о принудительном труде рабочих из Северной Кореи, которые строят объекты к ЧМ-2018 в России.