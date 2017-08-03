Как отдыхают китайцы: в сети появились забавные фото из аквапарка

В Китае установилась очень жаркая погода, однако большинство китайцев не могут позволить себе отдых на заграничных курортах, поэтому выходные дни они проводят в аквапарках, где можно хотя бы немного отдохнуть от аномальной жары. Как передает replyua.net, в Интернете появились забавные снимки, сделанные в одном из самых популярных аквапарков Китая - Hot Go Park.
Этот аквапарк находится на северо-востоке страны, в провинции Ляонин. Дело в том, что он считается самым посещаемым в стране, и в последние дни здесь в буквальном смысле яблоку негде упасть. Несмотря на то, что аквапарк буквально не выдерживает наплыва посетителей, владельцы не делают ограничений на количество посетителей, да и сами китайцы не жалуются на то, что в аквапарке такая давка – главное, искупаться в прохладной воде. Главной «достопримечательностью» этого аквапарка считается волна-цунами, которая достигает трех метров.
Интересно и то, что почти все китайцы не умеют плавать, поэтому берут с собой в аквапарк надувные круги, из-за чего фотографии кажутся еще более забавными. Напомним, что не только в Украине, но и в Китае установила очень жаркая погода. В последние дни во многих китайских провинциях столбик термометра не опускается ниже отметки в 30 градусов.