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Чоловік британської королеви пішов на пенсію

Чоловік британської королеви пішов на пенсію
Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Єлизавети ІІ відсьогодні офіційно склав свої повноваження, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, сьогодні, другого серпня 2017 року, відбувся останній захід, в якому принц Філіп взяв участь як офіційний представник британської корони. Дев’яностошестирічний герцог Единбурзький супроводжував королеву в поїздках та офіційних заходах протягом 65 років. Вперше свої обов’язки як представник монаршої сім’ї він виконував на боксерському матчі в Альберт-Холі в 1948 році – тоді він був не принцем-консортом, а чоловіком спадкоємиці трону.

У Букінгемському палаці порахували, що за час своєї «кар’єри» принц Філіп відвідав 22 218 різноманітних заходів. Сьогодні він провів 22 219 –й і останній захід – зустрівся з військовослужбовцями, які повернулись у Британію після участі у марафоні Global Challenge. Відтепер за участі принца Філіпа не плануватимуть окремих заходів, але він може супроводжувати королеву у заходах за власним вибором. Нагадаємо, принц Філіп заявив, що йде на пенсію у травні цього року. Тереза Мей (голова уряду) та Джеремі Корбін (очільник опозиції) подякували йому за працю і побажали насолоджуватись заслуженим відпочинком.
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