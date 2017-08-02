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У Китаї запустили перший у світі безпілотний трамвай

У Китаї запустили перший у світі безпілотний трамвай
У місті Циндао, яке розташоване у провінції Шаньдун (Китай), відбувся запуск першого у світі безпілотного трамваю. Про це передає replyua.net з посиланням на Chine Daily. Відомо, що у вагонах нового трамваю можуть вміститися близько 380 пасажирів, а показник максимальної швидкості руху дорівнює 70 кілометрам на годину. Сам склад завширшки 2,6 метра, а завдовжки – 35 метрів.

Для управління трамваєм використовується інтелектуальна система руху, завдяки якій він самостійно регулює швидкість пересування, набирати швидкість та гальмує. Як пояснили самі розробники новинки, «трамвайний мозок», який вони створили, буде сприяти не лише підвищенню ефективності а й сприятиме поліпшенню безпеки. Наразі невідомо, коли саме розробник планує запустити в серію трамвай, поки що на вулицях міста проводять випробування новинки.

Зазначимо, що в кінці липня у естонській столиці, у процесі реалізації пілотного проекту для перевезення громадян, було випущено безпілотні автобуси. Протягом шести днів в тиждень вони будуть здійснювати перевезення пасажирів. Поява нових автобусів стала можливою за сприяння Ради ЄС.
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