Эксперт: такого бесславного провала НАТО еще не было с момента его основания

НАТО поставлены перед очень сложным выбором в связи с тем, что Турция сошлась слишком близко со страной, официально названной «угроза безопасности стран НАТО» – Россией. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, Турция закончила переговоры и уже заявила о готовности приобретения ПВО С-400. Если объяснить такое решение турецких властей простыми словами, Анкара приобретает вражескую систему ПВО, которую подключит к своей – НАТОвской и будет через нее не только совершенствовать способность России сбивать цели НАТО, но и даст России возможность глобальной слежки за авиаперелетами любых воздушных целей НАТО. Кроме того, российская система предполагает передачу ей НАТОвской идентификации «свой – чужой», а это дает России абсолютно неприемлемую для НАТО возможность маскировки и ложной идентификации российской авиации, как самолетов НАТО.
Соломон Манн отмечает, что при этом аналитики уже говорят о том, что турки давно уже передали всю развединформацию России и теперь готовится лишь видимая часть айсберга слива НАТО России. «Такого бесславного и впечатляющего провала Североатлантического блока еще не было с момента его появления. Трамп совершенно прав: НАТО – деградировал», – резюмировал эксперт.