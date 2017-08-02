валюта
СпецтемаСупрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Эксперт: такого бесславного провала НАТО еще не было с момента его основания

Эксперт: такого бесславного провала НАТО еще не было с момента его основания
НАТО поставлены перед очень сложным выбором в связи с тем, что Турция сошлась слишком близко со страной, официально названной «угроза безопасности стран НАТО» – Россией. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.

По его словам, Турция закончила переговоры и уже заявила о готовности приобретения ПВО С-400. Если объяснить такое решение турецких властей простыми словами, Анкара приобретает вражескую систему ПВО, которую подключит к своей – НАТОвской и будет через нее не только совершенствовать способность России сбивать цели НАТО, но и даст России возможность глобальной слежки за авиаперелетами любых воздушных целей НАТО. Кроме того, российская система предполагает передачу ей НАТОвской идентификации «свой – чужой», а это дает России абсолютно неприемлемую для НАТО возможность маскировки и ложной идентификации российской авиации, как самолетов НАТО.

Соломон Манн отмечает, что при этом аналитики уже говорят о том, что турки давно уже передали всю развединформацию России и теперь готовится лишь видимая часть айсберга слива НАТО России. «Такого бесславного и впечатляющего провала Североатлантического блока еще не было с момента его появления. Трамп совершенно прав: НАТО – деградировал», – резюмировал эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
02 авг 2017
13741

Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» известная в России журналистка Евгения Альбац поделилась своими впечатлениями от посещения государственного архива в Хмельницком, передает replyua.net. Со слов

01 авг 2017
8170

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Сьогодні Трамп підписав закон про введення глобальних санкцій проти Росії, а Канада ввела зону вільної торгівлі з Україною. Досить символічно і головне не дуже приємно для Росії. Чогось уже не чути

01 авг 2017
7050

Спека в Україні: синоптик розповіла, коли можна чекати на похолодання

На своїй сторінці у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко повідомила своїм дописувачам, що до кінця поточного тижня на українців чекає спекотна погода, а на деяке похолодання варто сподіватися

01 авг 2017
4993

Організатори Євробачення зробили висновки після скандалу з Самойловою і змінили правила конкурсу

У Європейській мовній спілці взяли до відома проблему, що виникла в 2017 році довкола Євробачення та конкурсантки від Росії Юлії Самойлової, і в зв’язку з цим змінили деякі правила, інформує

01 авг 2017
3930

Олег Пономарь объяснил, почему вышла заминка с подписанием Трампом закона о санкциях против РФ

Сага о подписи президентом США Трампом закона о санкциях против России набирает обороты скандальности. В воскресенье вечером все были уверены, что в понедельник после обеда Трамп подпишет Билл, но

Последние новости

Через неймовірну спеку на Закарпатті скоротили робочий день

Блогер: представить Луценко с книгой – запросто, а Пшонку – разве что с золотым батоном

Журналисты сообщили, сколько российских военных погибло в Сирии в 2017 году

Блогер: любовь российских либералов к Саакашвили легко объясняется

Стал известен маршрут украинских бабушек из «Борисполя»

Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом

Власти Киева решили перекрыть денежные потоки парковщикам столицы

Для Трампа хотят купить самолеты, которые строились для российской компании

Эксперт: такого бесславного провала НАТО еще не было с момента его основания

У Житомирській області затримали журналіста, який працював на Кремль

Черговий невдалий провал в уроці історії: Ватажок «ДНР» «розстріляв» радянський символ

Журналист: Конгресс США одним выстрелом «убил» двух таких «жирных» зайцев – это реально крутой уровень политики

Вчені завдяки супутнику показали, як величезний айсберг відколовся від Антарктиди

Путін здійснить візит до Абхазії

Кирилл Сазонов: когда Саакашвили выполнил свое политическое задание, он просто стал в Украине не нужен

Після скандалу із Самойловою організатори «Євробачення» змінили правила

Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Владимир Омелян «языком цифр» объяснил, почему возрождение речного транспорта – эта не повод для иронии, а экономия бюджета

Трамп помог сыну составить заявление о встрече с адвокатом из России – Белый дом

Громадський діяч остаточно розвінчав образ Надії Савченко, порівнявши її з політв'язнями ольстерської тюрми Мейз

 Новости за день