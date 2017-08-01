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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Пономарь: интересные военные новости и снова санкции

Пономарь: интересные военные новости и снова санкции
Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке комментирует новости вторника, передает replyua.net. По его словам, против Мадуро, президента Венесуэлы, Соединенные Штаты ввели персональные санкции – под санкции попали все его активы, которые находятся под американской юрисдикцией. Кроме того, введен запрет на контакты американцев с Мадуро.

«США вдвое увеличат количество истребителей в Литве из-за российско-белорусских учений в сентябре. Пенс обсуждал в Эстонии возможность размещения систем ПРО Пэтриот. Пентагон и Госдеп США согласовали план поставок Украине оборонительного оружия (Джавелины, системы ПВО и др.)», пишет Пономарь. Также обозреватель отметил, что сегодня для Украины наступает очень знаменательный день – в силу вступает соглашение о зоне свободной торговли с Канадой.

По словам обозревателя, Petroforce из Швейцарии собирается продавать Украине газ, и, помимо этого, «Центрэнерго», госкомпания Украины, успела заключить контракт с одной из компаний США на поставку 700 тысяч тонн энергетического угля. Он поступит в Украину до конца этого года, отметил обозреватель.
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