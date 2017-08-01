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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото
Кэти Гарнер никогда не могла похвастаться стройным и подтянутым телом – девушка помнит себя очень полной с самого детства, однако она совершила практически невозможное. Как передает replyua.net со ссылкой на западные источники, всего за один год Гарнер избавилась от 82 килограммов и нашла работу моделью.

В школе над ней подшучивали одноклассники, и она очень стеснялась своего внешнего вида. В подростковом возрасте размер ее одежды был уже 3XL. Примерно таких же масштабов были и ее комплексы. Когда в школе были уроки физкультуры, Гарнер пряталась от всех, чтобы переодеться, потому как стеснялась своего тела с целлюлитом и отвисшими боками. В 2015 году в семье Кэти произошло сразу несколько печальных событий – сначала умер дед из-за ожирения, после чего бабушка потеряла зрение из-за диабета, который развился по причине ожирения.

Девушка вступила в сообщество для худеющих, начала правильно питаться, и через год потеряла больше половины своего веса. Вскоре о ее феноменальных результатах узнали тысячи людей, и Гарнер предложили работу в модельном агентстве.

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото

Толстушка смогла сбросить больше 80 кг за год и стать моделью, - фото
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