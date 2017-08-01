Хакери заявили, що вони вкрали сценарій популярного серіалу

Група хакерів виступила з заявою, у якій зазначається, що їм вдалося поцупити сценарій серій 7 сезону одного з найпопулярніших нині серіалів «Гри престолів», а також заволодіти іншими матеріалами, які належать американській телекомпанії НВО, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Представники компанії НВО підвтердили інформацію, що вони стали жертвами кібератаки. Зокрема, наразі відомо, що хакери отримали доступ до 1,5 терабайтів інформації. Частину цих даних вони вже опублікували в інтернеті. Однак хакери заявили, що незабаром вони опублікують в мережі ще більше текстових файлів та відеоматеріалів. Хакери також надіслали лист в редакцію популярного американського видання Entertainment Weekly, в якому вони звернулися до користувачів мережі інтернет з закликом активно завантажувати та розповсюджувати вкрадені ними матеріали.
Журналісти припускають, що хакери заволоділи сценарієм четвертої серії «Гри престолів», що нині мають презентувати. Натомість представники компанії НВО визнали, що в результаті кібератаки треті сторони отримали доступ до окремих даних і наразі вони спільно зі співробітниками правоохоронних органів продовжують розслідувати цей інцидент. До операції також залучили компанії, які спеціалізуються на кібербезпеці.