Власти Китая ответили Трампу на его слова о «разочаровании в политике КНР»

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали пост, размещенный Дональдом Трампом в Твиттере, о том, что его очень разочаровала политика Китая в отношении Северной Кореи, и что якобы КНР ничего не делает после того, как Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, в китайском МИДе заявили, что проблема с ядерным оружием в КНДР возникла не по вине Китая, и, чтобы решить проблему, над этим потребуется работа всех сторон. Китай, как ближайший союзник КНДР, все чаще подвергается критике со стороны США и Японии, что он должен делать больше, чтобы обуздать Пхеньян.
Нужно отметить, что КНР не разрывает экономических связей с Северной Кореей и продолжает экспорт в эту страну, хотя многие другие государства давно ввели санкции против КНДР. В минувшую субботу в Северной Корее была запущена еще одна баллистическая ракета, и Ким Чен Ын заявил, что это новое предупреждение США.