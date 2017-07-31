Стали відомі нові докази страт без суду у Чечні

До правоохоронних органів Чечні почали викликати найближчих родичів осіб, які присутні у переліку жертв масової стати, що був опублікований у засобах масової інформації. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Новую газету». Зокрема, автори публікації підкреслюють, що людям висували вимоги підписати заяви про те, що їхні близькі відправилися до Сирії, а також віддати їхні паспорти. За невиконання цієї умови погрожували затримувати чоловіків, які залишилися у сім’ях.
Журналісти видання також підкреслили, що на сирійську територію могли бути вивезені телефони убитих осіб, аби дзвінки з них використовувати у якості доказів того, що ці люди все ще живі та не перебувають в Росії. Окрім цього, ЗМІ отримали у власне розпорядження ксерокопії таблиць чеченського МВС з інформацією про підозрюваних у скоєнні нападу на поліцейських.
Також у них є свідчення щодо затримання людей з переліку позасудових розправ. Під час затримання одна з дівчат отримала поранення та опинилася в лікарні, а трохи згодом вона померла, незважаючи на те, що лікарі оцінили її стан як цілком задовільний.