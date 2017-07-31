В КНР состоялся невиданный раньше военный парад, без посторонних зрителей и телекамер

На крупнейшем в Азии военном полигоне состоялся беспрецедентный смотр вооруженных сил КНР. По случаю 90-летия создания Народно-Освободительной Армии Китая. Как отмечают эксперты, повод был довольно странный – парады по таким датам никогда раньше не проводились со времени основания КНР в 1949 году. Да и вообще пекинское начальство до сих пор гигантскими военными спектаклями особо не увлекалось – их организовывали не чаще раза в десятилетие. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.
СМИ сообщает, всего два года назад в столице КНР только что прошел грандиозный парад по случаю 70-летия победы в войне с Японией и теперь опять, да еще какой – невероятный, по совершенно невиданному сценарию. На изолированной военной базе в 400 км к северо-западу от Пекина он был устроен для одного человека, облаченного в серый боевой камуфляж председателя КНР Си Цзиньпина. Никаких иностранных гостей, никаких зарубежных журналистов. Зато отлично срежиссированная прямая трансляция на всю страну, без скучных церемониальных прохождений и унылого гусиного шага. В параде на полигоне участвовали подразделения из реальных боевых частей, были впечатляющие крупные планы, настоящая пыль из-под гусениц, новейшие, только поставленные весной в ВВС самолеты-невидимки, новая межконтинентальная ракета, была и высадка вертолетного десанта прямо перед железным лидером непобедимой державы.
Товарищ Си сегодня добился великолепной пропагандистской победы – он был цезарем, предводителем великой армии, во всем повинующейся своему любимому предводителю. На политическую элиту впечатление это произвело – в преддверии предстоящего осенью критически важного съезда Компартии Китая, которому предстоит сформировать новое поколение верховного руководства страны.