валюта
СпецтемаВ ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт
Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с подозрением отзывался о военном сотрудничестве с США. Например, совсем недавно заблокировал дальнейшее развертывание в стране американских комплексов ПРО THAAD. Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Василий Головнин.

По его словам, президент Южной Кореи объяснял свое решение приостановить сотрудничество с американцами тем, что американским комплексам ПРО THAAD нужна экологическая экспертиза и потребует она не менее года. Еще президент Мун говорил, что при решении вопроса об усилении ПРО нужно не только на Вашингтон оглядываться, а учитывать законные интересы Китая, который, понятно, категорически против размещения THAAD у своих рубежей. И вот сегодня все изменилось – президент Мун приказал максимально ускорить развертывание комплексов ПРО. Решениями прежней власти два подобных комплекса в Южной Корее уже установили, а теперь добавят еще четыре. Именно те, которые раньше заблокировал президент Мун.

Василий Головнин отмечает, что все это – ответ на недавний успешный запуск в Северной Корее баллистической ракеты, которую в Вашингтоне, Сеуле и Токио считают весьма неплохим прототипом межконтинентальной. Она, конечно, призвана пугать США, а богатеньким капиталистическим соотечественникам на Юге достаточно и чего-то с меньшим радиусом поражения, но вчерашний запуск резко взвинтил ситуацию в Южной Корее: общественность негодует, требует решительных мер. Президент Мун вольно или невольно меняет политику, а Китай и Россия получают ускоренное укрепление американской тактической ПРО в регионе. Ее боевые возможности ограничены, но уж больно радары хороши – говорят, все видят аж до Пекина и на значительной части российского Приморья.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт рассказал, что в США есть мера, которая намного мощнее 9-го пакета санкций

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
29 июл 2017
7972

Эксперт рассказал, что в США есть мера, которая намного мощнее 9-го пакета санкций

Новый пакет санкций против России, который 27 июля поддержал Сенат США, может заморозить реализацию российских энергетических проектов в Европе, такого мнения придерживаются украинские эксперты и

29 июл 2017
7579

Гордон: если Путин решит захватить Беларусь, белорусские солдаты сразу сложат оружие

Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, считает, что, если российскому президенту захочется захватить Беларусь, белорусские военные сопротивляться не станут, однако Александр Лукашенко

Последние новости

Европа становится еще ближе: Гройсман анонсировал масштабный дорожный проект

Гидрометцентр: после 30 июля украинцам надо готовиться к аномальной жаре и ясной погоде

Саакашвили: я в шоке! Они подсунули поддельный документ!

Журналист: только представьте себе, какой бы вышел «Дюнкерк» про зверства «советов» во Вторую мировую войну

Для обучения курсантов в Умани восстановили военный аэродром

Пушков: санкции – это и есть укрепление дружбы США с другими странами

Ученый сравнил цены на отдых в Крыму и Турции

В Украине возможно появление памятников советским военным – историк

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

«Укрзализныця» назначает дополнительные поезда в Польшу

В Запорожье будут выпускать дешевые трамваи

Корреспондент: Илон Маск приближает событие мирового масштаба

Женщины вышли на марш в Стамбуле, протестуя против ограничений в ношении одежды

Посольство РФ в США: заявление Тиллерсона ничего, кроме недоумения, у нас не вызывает

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Рогозин: Россия ответит жесткими санкциями против тех, кто принимал решение, связанное с самолетом

Путин уже понял, что его обманули, – журналист

Вашингтон співпрацюватиме у питанні санкцій проти РФ з іншими союзниками – Тіллерсон

Прикордонники затримали 13 українців, які намагалися незаконно потрапити до Росії

Саакашвілі в Україну не пустять – Слободян

 Новости за день