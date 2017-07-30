Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с подозрением отзывался о военном сотрудничестве с США. Например, совсем недавно заблокировал дальнейшее развертывание в стране американских комплексов ПРО THAAD. Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Василий Головнин.
По его словам, президент Южной Кореи объяснял свое решение приостановить сотрудничество с американцами тем, что американским комплексам ПРО THAAD нужна экологическая экспертиза и потребует она не менее года. Еще президент Мун говорил, что при решении вопроса об усилении ПРО нужно не только на Вашингтон оглядываться, а учитывать законные интересы Китая, который, понятно, категорически против размещения THAAD у своих рубежей. И вот сегодня все изменилось – президент Мун приказал максимально ускорить развертывание комплексов ПРО. Решениями прежней власти два подобных комплекса в Южной Корее уже установили, а теперь добавят еще четыре. Именно те, которые раньше заблокировал президент Мун.
Василий Головнин отмечает, что все это – ответ на недавний успешный запуск в Северной Корее баллистической ракеты, которую в Вашингтоне, Сеуле и Токио считают весьма неплохим прототипом межконтинентальной. Она, конечно, призвана пугать США, а богатеньким капиталистическим соотечественникам на Юге достаточно и чего-то с меньшим радиусом поражения, но вчерашний запуск резко взвинтил ситуацию в Южной Корее: общественность негодует, требует решительных мер. Президент Мун вольно или невольно меняет политику, а Китай и Россия получают ускоренное укрепление американской тактической ПРО в регионе. Ее боевые возможности ограничены, но уж больно радары хороши – говорят, все видят аж до Пекина и на значительной части российского Приморья.