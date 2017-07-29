Ким Чен Ын выступил с новым предупреждением в адрес США

Лидер Северной Кореи заявил о том, что очередной запуск баллистической ракеты Хвасон-14 является новым предупреждением властям Соединенных Штатов, и на этот раз предупреждение было строгим.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР осуществила запуск еще одной ракеты с целью предупредить Вашингтон. «Страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы они поняли, что они не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство», сказано в заявлении агентства. Лидер КНДР при этом отметил, что военные угрозы со стороны США и новые санкции против Северной Кореи только усиливают его желание наращивать ядерный потенциал страны, поскольку он является главной силой для национальной обороны.
Глава Северной Кореи при этом дал понять, что он не собирается уничтожать ядерное вооружение – в планах КНДР отсутствует сворачивание ядерной программы, и это направление будет только развиваться.