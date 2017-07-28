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Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників

Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників
Історія мореплавства багата як перемогами і грандіозними звершеннями, так і поразками. У глибинах океанів та морів приховано чимало таємниць, які несуть затонулі кораблі. Одну з таких майже вдалось відкрити нещодавно, - про це інформує replyua.net, посилаючись на матеріали ВВС.

Так, нещодавно гідрографи взялися досліджувати дно Бристольської затоки. Результати роботи шокували вчених – вони виявили корабель, який затонув понад сотню років тому. Внаслідок зсуву піску та мулу на поверхні з’явилося судно The Brunswick. Архівні записи стверджують, що цей гвинтовий пароплав було спущено на воду в 1898 році в Глазго. Він курсував між Бристолем та Ліверпулем. Напередодні Різдва 1900 року судно внаслідок сильного туману сіло на мілину. Повідомляється, що в тій катастрофі загинули семеро членів екіпажу.

Відповідно, у результаті підводного дослідження вчені змогли виявити корпус затонулого судна. Але, незважаючи на те, що точне місцезнаходження судна тепер відоме, його таємниці так і залишаться нерозкритими – пісок і мул знову вкрили його, приховуючи від науковців. За словами представника Бристольської портової компанії Джона Чапліна, за останні сімнадцять років це перша така знахідка.
Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників
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