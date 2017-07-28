У Пентагоні підтвердили інформацію про черговий запуск ракети у КНДР

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтвердило факт запуску чергової ракети Північною Кореєю, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За даними Пентагону, північнокорейська міжконтинентальна ракета змогла подолати майже тисячу кілометрів і це є вже другий подібний результат для КНДР. Американські служби також встановили, що ракету запускали з підвищення, яке обмежувало пройдену відстань. Але при цьому, американські радари, супутники та інші датчики змогли зафіксувати, що ця міжконтинентальна балістична ракета здатна подолати по нормальній траєкторій щонайменше 5,5 тисяч кілометрів. У США саме ця висота зазначається як мінімальна для того, щоб класифікувати ракету міжконтинентальною. У зв’язку з цим американський президент Дональд Трамп заявив, що він не дозволить Північній Кореї отримати таку ракету, яка дозволить постачати ядерну боєголовку.
Нагадаємо, раніше японські ЗМІ повідомляли, що в Пхеньян провів чергові тренування, в результаті чого ракета впала в територіальних водах Японії. Це вже 14 випробування КНДР в 2017 році.