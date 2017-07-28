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Пхеньян стал еще ближе к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе

Пхеньян стал еще ближе к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе
Сегодня Северная Корея успешно запустила модернизированный прототип межконтинентальной баллистической ракеты. Южнокорейские военные сообщили, что она пролетела по прямой чуть более тысячи километров, но была запущена под очень крутым углом. В верхней точке траектории достигла 3700 км. Пентагон уже подтвердил, что это была межконтинентальная ракета. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.

СМИ сообщает, что эксперты полагают, что это примерно тот же «Хвасон-14», которую Пхеньян успешно запустил 4 июля. Она по прямой пронеслась тогда примерно столько же, как сегодня, но высоты достигла 2,8 тыс. км. Сегодня ракета разгонялась заметно более мощно – возможно, из-за усиленной второй ступени.

Пхеньян вплотную подошел к тому, чтобы реально получить ракеты, способные поразить США. Пока, правда, не вполне ясно, есть у него ядерная боеголовка для этой штуки, которая может выдержать перегрузки при вхождении в атмосферу, но факт чудовищного стратегического провала американской политики в отношении династии Кимов налицо. Ну, а Пхеньян приближается к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе.
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