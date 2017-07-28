Північна Корея черговий раз провела випробування ракети

КНДР, попри заклики міжнародної спільноти зупинити розвиток програм розробки ракет, провели чергове випробування, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднили японські ЗМІ. За даними японської державної компанії NHK, ще одне випробування закінчилося для КНДР невдачею і ракета впала в японські територіальні води. Зауважимо, що на початку липня офіційний Пхеньян оприлюднив повідомлення про перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Точні характеристики ракети невідомі, однак деякі експерти зазначали тоді, що новорозроблені ракети КНДР здатні досягти території Аляски. Якщо згодом інформація японських ЗМІ про нове випробування підтвердиться, мова буде йти вже про 14 запуск ракети за поточний рік попри всі заборони ООН.
Варто нагадати, на початку липня держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявляв, що запуск ракет Північної Кореї можна вважати новою загрозою не тільки для американців, а й для всього світу. Однак керівник Держдепу тоді підкреслив, що Вашингтон не дозволить, аби у КНДР з’явилася ядерна зброя.