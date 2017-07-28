Всемирный банк предоставил отчет по Украине с картой без Крыма

Сотрудники Всемирного банка опубликовали отчет по конфликту в Украине, разместив карту страны без аннексированного Крыма, однако позже в банке извинились за такую оплошность. Как передает replyua.net со ссылкой на «Страну», отчет был опубликован больше двух месяцев назад – 1 мая.
«Мы приносим извинения за то, что допустили ошибку, опубликовав неполную карту Украины в нашем отчете «Конфликт в Украине: Социально-экономические последствия внутреннего перемещения и возврата ветеранов». Мы неправильно отрезали часть области и Крым», подчеркнули сотрудники Всемирного банка. По их словам, у них имеется и официальная карта Украины с четкими границами. И на ней Крым является украинской территорией. Во Всемирном банке также заявили, что уже исправили отчет и разместили в нем полную карту страны.
Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел попросили всех неравнодушных жаловаться, если будут обнаружены отчеты и программы различных институтов и организаций с картами, где не указан полуостров Крым в составе Украины.