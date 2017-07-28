Последствия страшного урагана в Стамбуле

Мощный шторм накрыл Турцию, и больше всего пострадал Стамбул, который постепенно приходит в себя после сильнейшего ливня, информирует replyua.net cо ссылкой на Daily Mail. Стихия застала жителей и гостей города врасплох.
Многие из них даже не успели укрыться от дождя. Самые большие повреждения зафиксированы у пассажирского лайнера – в результате сильного града побило окна кабины. Около десяти человек пострадали в результате стихии, о погибших пока не сообщается. Из-за града и повреждений кабины пилотов лайнер был вынужден свершить экстренную посадку в 170 километрах от Стамбула.
Примечательно, что «апокалипсис» продолжался всего двадцать минут, но за это время ливень полностью затопил город, десятки автомобилей ушли под воду, более двухсот деревьев были вырваны с корнем. После молний в некоторых районах возникли пожары. Местами шел и сильный град – диаметр каждой градины был около десяти сантиметров. Напомним, что накануне от сильного ливня также пострадал и Киев.