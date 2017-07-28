Финансист назвал имя богатейшего человека планеты

Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital в Великобритании, заявил о том, что Владимир Путин, президент России, является самым богатым человеком в мире, и его деньги лежат во всех крупнейших банках планеты, а состояние Путина сейчас приближается к 200 миллиардам долларов.
Как передает replyua.net со ссылкой на CNS News, такое заявление прозвучало от Браудера на слушаниях в юридическом комитете Сената США, где он дал показания по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Финансист уверен, что президент РФ является не только богатейшим человеком – он преследует определенные задачи. В частности, он добивается отмены закона Магнитского, который предусматривает возможность введения санкций против юридических и физических лиц из России, нарушивших права человека.
По словам Браудера, Путин прекрасно понимает, что сам может попасть под этот закон. Браудер выступает за распространение на Великобританию закона Магнитского. Он заявлял, что у него имеются доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на сумму в 230 миллионов долларов.