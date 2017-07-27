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Составлен рейтинг городов, где больше всего не любят туристов

Составлен рейтинг городов, где больше всего не любят туристов
Эксперты составили рейтинг городов мира, где местные жители совершенно не рады туристам, сообщает replyua.net со ссылкой на novosti-n.org. В этих городах туристов не просто не любят – активисты постоянно направляют властям инициативы, чтобы сократить число приезжающих.

На первом месте оказалась Барселона – Ада Колау, глава города, заявила о том, что не может допустить превращения Барселоны в дешевый сувенирный магазин. С тех пор в городе заморожено строительство отелей. На втором месте – Венеция. Жители жалуются на плохую экологию и очень высокие цены из-за наплыва туристов. Тройку лидеров замыкает Амстердам, где туристов в восемь раз больше, чем жителей. Власти города заявили, что не будут больше рекламировать Амстердам как один из лучших городов для отдыха.

Также в пятерку рейтинга попал греческий Санторини, где сокращают число туристов реальными способами – ежегодно на остров будут приезжать не большое 8 тысяч человек. Пятерку рейтинга замыкает итальянский Чинкве-Терре, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы туристы не «перенаселяли» национальный парк, с них стали брать плату за посещение.
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