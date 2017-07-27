Составлен рейтинг городов, где больше всего не любят туристов

Эксперты составили рейтинг городов мира, где местные жители совершенно не рады туристам, сообщает replyua.net со ссылкой на novosti-n.org. В этих городах туристов не просто не любят – активисты постоянно направляют властям инициативы, чтобы сократить число приезжающих.
На первом месте оказалась Барселона – Ада Колау, глава города, заявила о том, что не может допустить превращения Барселоны в дешевый сувенирный магазин. С тех пор в городе заморожено строительство отелей. На втором месте – Венеция. Жители жалуются на плохую экологию и очень высокие цены из-за наплыва туристов. Тройку лидеров замыкает Амстердам, где туристов в восемь раз больше, чем жителей. Власти города заявили, что не будут больше рекламировать Амстердам как один из лучших городов для отдыха.
Также в пятерку рейтинга попал греческий Санторини, где сокращают число туристов реальными способами – ежегодно на остров будут приезжать не большое 8 тысяч человек. Пятерку рейтинга замыкает итальянский Чинкве-Терре, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы туристы не «перенаселяли» национальный парк, с них стали брать плату за посещение.