Влада Ізраїлю прийняла резонансне рішення щодо 9 травня

Депутати вищого законодавчого органу Ізраїлю проголосували за закон, який запроваджує святкування 9 травня Дня Перемоги над фашистською Німеччиною у Другій світовій війні, а самому святу буде присвоєно статус державного. Як передає replyua.net, таку інформацію надали у прес-службі партії «Наш дім Ізраїль». Затвердження проекту закону відбулося одноголосно. Депутати віддали у другому та третьому читанні за документ відповідно 49 та 53 голоси. Ініціатором цієї ідеї став представник політичної сили Одед Форер. Він наголосив, що прийняття документу відбулося у «максимально короткий термін», а саме – протягом чотирьох місяців.
«Для мене цей день має дуже важливе значення. Віднині ми можемо повністю бути переконаними, що пам'ять про подолання нацизму, про подвиг єврейського народу, представники якого брали участь у війні на фронтах Другої світової війни, ніколи не буде забута. Для ветеранів, зокрема тих, які постійно проживають в Ізраїлі, ця дата - 9 травня, відіграє досить символічне значення», - зробив висновок Форер.
Зазначимо, що 9 травня поточного року у Росії представники військово-патріотичного співтовариства особлливим способом «привітали» ветеранів з Днем Перемоги, показавши їм середел пальці.