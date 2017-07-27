Пономарь: Россия денег не увидит

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке поделился последними новостями, отметив, что в этот четверг их не очень много, информирует replyua.net.
По его словам, денег Россия уже не увидит – суд Англии признал исключительное право Украины на апелляцию по долгу Виктора Януковича, и апелляцию будут рассматривать в следующем году. «Украина приостановила поставку электроэнергии на оккупированную часть Донецкой области, а НАТО уже идет в Грузию: в эту страну прибыла американская военная техника, которая примет участие в учениях альянса. Достойный партнер 2017 - танки Абрамс, а также боевые машины пехоты «Брэдли», пишет Пономарь. Также, по его словам, итальянцы помогут Украине внедрить реформы в сфере финансов – они будут участвовать в создании Службы финансовых расследований.
Обозреватель добавляет, что имеется и хорошая новость-бонус: стало известно о том, что компания Flixbus, крупный европейский лоукостер (автобусный), заходит в Украину и будет осуществлять прямые рейсы в европейские города, а цена билета составит от двадцати евро.