Російські пранкери зателефонували американському міністру і верзли нісенітниці від імені Гройсмана

У Сполучених Штатах Америки розповіли про інцидент, який трапився з очільником міністерства енергетики Ріком Перрі і що відбувся не без впливу Росії, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Прес-служба міністра Перрі розповіла, що нещодавно американському урядовцю зателефонував чоловік, заявив, що він прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і говорив з ним 22 хвилини. Речниця міністерства енергетики Шейлін Гайнс зазначила, що урядовець став мішенню російських пранкерів. З’ясувалося, що розмову від імені українського керівника Кабінету міністрів вели російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, які в медіапросторі більш відомі як Вован та Лексус. Росіяни говорили з американським міністром про можливість використовувати гній та самогон в якості нового виду палива, постачання вугілля до України, хакерів з Росії, а також газовий трубопровід в Балтійському морі.
Варто зауважити, що міністр Перрі є не першою жертвою розіграшів росіян. Раніше вони телефонували відомому співаку Елтону Джону та амеркианському сенатору Джону Маккейну.