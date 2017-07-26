Блогер: другу Кремлю Ким Чен Ину варто приготуватись до ліквідації

Як нагадує replyua.net, Північна Корея є ще одним «головним болем» для Вашингтону. Про те, які рішення цієї проблеми можуть готувати Сполучені Штати, розмірковує блогер Олександр Коваленко, - відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що, незважаючи на вимоги пацифізму, невійськового вирішення північнокорейської проблеми немає і не передбачається. Тим більше, що Пхеньян постійно дратує Вашингтон випробуванням міжконтинентальних балістичних ракет. Наприклад, його «Хвасон-14» може не тільки сягнути Аляски, а і надійти на озброєння вже у наступному році. Більше того, у доповіді Розвідувального управління МО США вказується, що такий прогрес у розробці ракет явно незвичний і вказує на те, що у північнокорейців є «помічники».
Звісно, у регіоні постійно перебувають дві авіаносні ударні групи США, а сценарій «вирішення північнокорейської проблеми» вже був відрепетируваний у цьому році. Єдина проблема полягає в тому, що у випадку силового втручання під удар потрапляють союзники Вашингтону в регіоні – Сеул та Токіо. Особливо небезпечними у цьому випадку будуть 170-мм САУ М1978 «Коксан», які легко зруйнують половину Сеулу. Тому єдина надія – це любов Кім Чен Ина до показушної демонстрації сили на зразок артилерійських стрільб САУ вздовж берегової лінії. Тоді один удар високоточного B-2 Spirit може вирішити дві проблеми одночасно – і усунути лідера, який любить палити людей з вогнемета, і знищити його артилерію, - зауважує блогер.