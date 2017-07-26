Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу



Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей



Жан-Клод Юнкер заявил, что «что Европейский Союз будет действовать в течение нескольких дней, если он не получит заверений в отношении потенциального воздействия новых санкций на европейские интересы».



Журналисты отмечают, что до тех пор, пока кто-либо из европейских и американских чиновников, даже высших чиновников, будут считать, что со страной-агрессором и главным рассадником терроризма в мире можно вести «business as usual», чтобы делать деньги, деньги на крови, империя зла будет продолжать творить зло. Американские эксперты уже успели охарактеризовать это заявление Юнкера, как фатальную ошибку. Такая позиция ЕС, как никогда кстати президенту США Дональду Трамп, который получил столь неожиданную поддержку из Европы в своем противодействии закону о санкциях и теперь имеет намного больше рычагов, чтобы провести профилактическую беседу с республиканцами и не дать новым санкциям вступить в силу.

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Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала CNN.Жан-Клод Юнкер заявил, что «что Европейский Союз будет действовать в течение нескольких дней, если он не получит заверений в отношении потенциального воздействия новых санкций на европейские интересы».Журналисты отмечают, что до тех пор, пока кто-либо из европейских и американских чиновников, даже высших чиновников, будут считать, что со страной-агрессором и главным рассадником терроризма в мире можно вести «business as usual», чтобы делать деньги, деньги на крови, империя зла будет продолжать творить зло. Американские эксперты уже успели охарактеризовать это заявление Юнкера, как фатальную ошибку. Такая позиция ЕС, как никогда кстати президенту США Дональду Трамп, который получил столь неожиданную поддержку из Европы в своем противодействии закону о санкциях и теперь имеет намного больше рычагов, чтобы провести профилактическую беседу с республиканцами и не дать новым санкциям вступить в силу.