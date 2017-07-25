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Цукерберг прокомментировал заявление Маска об угрозе искусственного интеллекта

Цукерберг прокомментировал заявление Маска об угрозе искусственного интеллекта
Марк Цукерберг, основатель соцсети Фейсбук, прокомментировал заявление Илона Маска, известного изобретателя и бизнесмена о том, что главной угрозой для всего человечества является искусственный интеллект.

Как информирует replyua.net, свое мнение Цукерберг высказал в онлайн-трансляции в Фейсбуке. По его словам, он абсолютно не может согласиться с Маском, считающим, что искусственный интеллект – это фундаментальная угроза для человечества. Основатель Фейсбука подчеркнул, что, по его мнению, искусственный интеллект, напротив, работает на благо всего человечества, и в будущем он сделает жизнь всех людей намного лучше, и известным людям, вроде Маска, довольно безответственно делать заявления о конце света.

По прогнозам самого Цукерберга, в ближайшие десять лет человечество ждет множество интересных открытий и событий, связанных с искусственным интеллектом, и жизнь людей в плане качества и комфорта заметно улучшится. Более того, Цукерберг отметил, что с помощью искусственного интеллекта люди смогут быстро диагностировать и лечить многие заболевания, и медицина сделает несколько шагов вперед.
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