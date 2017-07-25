25 июля к Земле приблизится огромный астероид

Сегодня, 25 июля, к Земле приблизится крупный астероид, который астрономы причисляют к группе потенциально опасных объектов.
Как информирует replyua.net, астероид 480 858 (2001 РТ9) движется по направлению к нашей планете на сравнительно небольшой скорости – около 42 тысяч километров в час, - для сравнения, - несколько дней назад к Земле приблизился другой астероид, скорость которого превышала 80 тысяч километров в час. Диаметр астероида, который сблизится с Землей сегодня, составляет около 440 метров, и ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит 10,3 миллионов километров. Потенциально опасными считаются те небесные тела, которые пролетают мимо Земли на расстоянии до 19 миллионов километров.
Астероид, который пронесется мимо Земли во вторник, последний раз появлялся в зоне видимости 11 августа 2001 года. Предыдущий объект, приблизившийся к Земле, в диаметре превышал один километр. По оценкам ученых, если такой астероид столкнется с Землей, на планете никто не выживет.