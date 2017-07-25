Пономарь: зятя Трампа поджаривают на сковородке

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке делится новостями этого вторника, информирует replyua.net. По его словам, новостей немного, но по итогам переговоров нормандской четверки стало понятно, что речь опять зашла о введении миротворцев на Донбасс, а Запад выступил против досрочных выборов, так как хозяева этих политических сил находятся в Москве, а Курт Волкер призвал политсилы Киева работать на Украину, отказавшись от узкопартийных интересов.
«Сейчас поджаривают на сковородке зятя Трампа Кушнера за встречи с русскими до выборов. Про возможную отставку Тиллерсона говорить пока рано. Украина –является южным флангом НАТО: накануне в одесский порт прибыли фрегат F243 YILDIRИM, принадлежащий ВМС Турции, и эсминец D37 DUNCAN, принадлежащий ВМС Великобритании», отметил обозреватель.
Также, по его словам, на продажу выставлены пакеты акций сразу 8 энергокомпаний Украины, были указаны дни торгов, кроме того, в Украине начинает работу LycaMobile - британский оператор связи. Сегодня нужно ждать голосования Палаты представителей США по санкциям против России.