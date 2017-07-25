У Канаді почали збір підписів за посилення санкцій проти Росії

Представники федерального парламенту Канади почали збір підписів за петицію, яка звертається до уряду з закликом щодо розширення санкційних обмежень проти Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Автори петиції просять парламентарів звернути увагу на те, що російський уряд систематично порушує права людини як усередині країни, так і за ї межами, а також Москва продовжує вести пропагандистську війну проти країн Північноатлантичного альянсу. Наразі петицію підтримали окремі представники парламенту, зокрема, депутат від партії консерваторів Том Кміц. В разі, якщо до 16 серпня, петиція зможе набрати необхідну кількість голосів підтримки, її можна буде винести на обговорення до сесійної зали парламенту і тоді канадський уряд буде зобов’язаний надати письмову відповідь з цього приводу протягом наступних 45 днів.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що офіційний Берлін звернувся з закликом до Брюсселю, аби Євросоюз посилив санкції проти РФ в зв’язку з ситуацією з так званими кримськими газовими турбінами.