После получения Грузией безвиза в страну не вернулись из Европы три тысячи человек

В Министерстве внутренних дел Грузии сделали заявление о том, что около трех тысяч граждан страны «воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза и не вернулись на родину, оставшись в Европе».
Как передает replyua.net со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил Шалва Хуциишвили, заместитель главы МВД Грузии. По его словам, некоторые граждане могли остаться в Турции или Украине – в тех государствах, с которым у Грузии отсутствует визовый режим. «Указанные граждане не обязательно нарушили условия соглашения о либерализации визового режима. Из Евросоюза они могли поехать в Украину, Турцию или Беларусь, с которыми у Тбилиси также безвизовый режим», заявил заместитель министра.
Ранее в МВД Грузии рассказали о том, что после вступления в силу безвиза в странах Евросоюза побывали всего 55 тысяч граждан Грузии. Напомним, что безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом действует с конца марта, поэтому 55 тысяч – это довольно небольшая цифра.