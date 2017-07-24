В Ryanair анонсировали резкое снижение цен на авиабилеты

В пресс-службе ирландского лоукост-перевозчика Ryanair предоставили информацию о том, что в течение квартала прибыль компании выросла, а также анонсировали существенное снижение стоимости авиационных билетов. Об этом сообщает replyua.net. В частности, в представленном сегодня, 24 июля, пресс-релизе, сказано, что за один квартал рост прибыли достиг отметки 55% с учетом повышения в течение года тарифов на один процент в годовом показателе. Не исключено, что причиной таких обстоятельств стала более поздняя Пасха в сравнении с минувшим годом, информирует Reuters.
Кроме того, компания уже предупреждала своих клиентов, что на протяжении ближайших месяцев предполагается 9-процентное снижение тарифов. «Мы имеем дело с конкурентным рынком, поэтому тарифы могут стать ниже на 7, 8, возможно, даже 9 процентов», — отметил Нил Сорахан, являющийся финансовым директором Ryanair.
Вероятно, по итогам года тарифы снизятся на 8 процентов за полгода, которые завершаются в конце марта следующего года, продолжил чиновник. Следует напомнить, что Ryanair 10 июля сообщил об отмене запланированного выхода на рынок Украины.