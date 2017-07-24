Пономарь: две важные темы – санкции против РФ и Волкер

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что новая неделя пройдет под знаком только двух тем – это расширение санкций против России и Курт Волкер, передает replyua.net.
По словам Пономаря, накануне Волкер уже заявил, что на Донбассе нет никакого замороженного конфликта, и там идет горячая война. «Сегодня Волкер - в Киеве. Далее (всю неделю) его челночная дипломатия - Париж-Берлин-Лондон-Брюссель (НАТО и ЕС) - Вашингтон. Как мы видим, США плотно включились в процесс урегулирования», пишет обозреватель. По его словам, на этой неделе все будут говорить о расширении антироссийских санкций, и можно уже предположить, как будет голосовать Палата.
Пономарь считает, что будет очень большой перевес, чтобы Дональд Трамп, президент США, увидел ,что его вето можно очень легко преодолеть в определенных случаях. Кроме того, обозреватель подчеркивает, что можно уже спрогнозировать, как отреагирует Евросоюз на новые санкции – серьезного противостояния ЕС и США точно не будет, поскольку отыщут бюрократическую обертку и обеспечат единство Запада против России.