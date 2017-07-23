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Украинской власти на заметку: в Японии безработные будут получать от 18 до 74 долларов в день

Украинской власти на заметку: в Японии безработные будут получать от 18 до 74 долларов в день
Украинским властям не мешало бы взять пример с японской власти, которая с 1 августа повышают пособия по безработице, поскольку общий уровень зарплат в стране немного подрос, следовательно, пособие должно быть обязательно пересмотрено. Минимальная сумма пособия теперь будет почти 2 тысячи иен в день, это около 18 долларов. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.

Такое пособие – это низшая черта – для тех, кто получал ничтожную зарплату и недолго работал. Интереснее верхний лимит, который различается по возрастам. Выше всего он у потерявших работу в промежутке от 45 до 59 лет – более 8,2 тысяч иен, то есть, примерно 74 доллара в день. Пособие составляет от 50 до 80 процентов зарплаты, которую японцы имели. Чем меньше была зарплата, тем выше процент. В Японии действует система страхования от безработицы – работник, как правило, вносит 0,4 % от зарплаты, предприниматель – 0,7%. Остальное доплачивает бюджет из налогов.

СМИ сообщает, что проблема это не слишком тяжела для страны – в Японии, скорее, не хватает трудовых ресурсов. Безработица – на уровне ниже 4 процентов.
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