В Грузии началась продажа мороженого со вкусом вина

В городе Тбилиси, столице Грузии, начали продавать необычное мороженое – оно имеет вкус знаменитого красного вина Хванчкара. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, также в это лакомство производитель добавляет немного десерта из орехов и виноградного сока (чурчхела).
Производителем является местная компания, которая заполучила уникальную технологию из Таиланда. Ингредиенты мороженого размельчаются на специальной установке, которая охлаждается до -30 градусов. По словам Ники Чугошвили, одного из основателей предприятия, таиландской технологией изготовления необычного мороженого он заинтересовался очень давно, - в Таиланде производят так называемые роллы из мороженого. Однако в Грузии решили производить десерт с традиционным вкусом, который бы понравился местным жителям.
«К молочной смеси добавляется вино, затем это охлаждается в специальной установке, после чего роллы из мороженого подаются с нарезанной чурчхелой», заявил один из владельцев производства. Впрочем, производители не уточнили, в какую цену грузинам обойдется такое вкусное лакомство.