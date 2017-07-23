Эксперт: американцы наконец-то в стойло заведут европейских предателей

Известный украинский блогер и политический обозреватель Тарас Загородний на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал поспешное заявление Еврокомиссии, которая призвала США не наделать необдуманных шагов в отношении усиления санкций против Российской Федерации. Напомним, Конгресс США вчера согласовал новый пакет санкций против Кремля.
Как пишет Тарас Загородний, когда запахло настоящими, а не бутафорскими санкциями, «желеобразные тела европейской бюрократии» задрожали и впали в истерику. «Реально отрывают от кремлевской коррупционной кормушки, от которой эти предатели продолжают кормиться, когда украинцы гибнут на фронте. Немцы и «Северный поток -2» обсуждают и делают вид, что не знали о поставках турбин «Сименс» в Крым, хотя об этом говорилось еще два года назад», – написал эксперт.
Он добавляет, что за эти три года европейцы хорошо устроились на украинских костях обходить санкции и кивать головой в адрес России. При этом до сих пор не снят неформальный запрет на продажу Украине летального оружия, даже винтовку нельзя купить. «Это все, что нужно знать о кучке новоявленных «союзничков». Правильно Израиль делает, что посылает евро предателей подальше, когда надо. Уверен, что американцы наконец-то в стойло заведут европейских предателей», – резюмировал Загородний.