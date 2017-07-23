Пономарь: две большие новости из корзины «Россия-Украина-США»

Обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что, несмотря на воскресенье, сегодня имеются важные новости, которые нельзя пропустить, информирует replyua.net.
По его словам, пришли две новости из корзины «Украина-Россия-США». «Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер начал свою дипломатию, и завтра он посетит Киев, откуда полетит в головной офис НАТО.
Голосование по пакету новых санкций против Ирана, России и КНДР в Палате Конгресса США состоится во вторник. Но здесь не будем бежать впереди паровоза, так как не исключено вето Трампа, которое Конгрессу затем придется героически преодолеть», отметил обозреватель. Также в своем посте он упомянул и Дональда Трампа, подчеркнув, что он становится токсичным, поскольку стало известно об отставке Шона Спайсера с должности пресс-секретаря, кроме того, Трампа уже успел покинуть и его адвокат Марк Касовиц.
Обозреватель добавил, что имеются и хорошие новости для Украины – МАУ пообещал, что рейс Киев-Торонто, который был еще в девяностых, будет возобновлен в следующем году, а еще одна новость – это заход в Украину Under Armour, крупнейшего спортивного бренда из Соединенных Штатов. Магазин должен появиться до конца текущего года.