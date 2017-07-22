Ученые назвали ресурс, из-за которого есть риск начала ядерной войны

Ряд мировых гидрологов и политологов выступили с заявлением, согласно которому причиной начала первой в мире ядерной войны может оказаться ограниченный доступ к водным ресурсам. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Global Environmental Change. В качестве объяснения своего вердикта представители научного сообщества отметили, что уде в настоящее время в разных странах началось строительство водохранилищ и дамб рядом с приграничными реками. Во всех уголках мира количество подобных сооружений составляет свыше 1400.
По утверждению экспертов, наиболее опасными точками могут оказаться государства в Азии, Латинской Америке и на юге Азии. В том числе, аналитики допускают возможность начала водных конфликтов Индии и Пакистана, Вьетнама и Китая, а еще между Мьянмой и окружающими ее странами. В то же время, у Китая и Индии имеется ядерный потенциал, так что не исключено, что этот «аргумент» они могут использовать в случае безуспешной попытки мирного решения этого вопроса.
В северной части Африки тоже непростая ситуация, так как там уже активно началось строительство дамб, способных привести к существенному ограничению водных ресурсов в Египте.