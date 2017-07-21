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Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами

Японские производители сложных вооружений вступят в схватку с российскими конкурентами
Впервые в истории японские производители сложных вооружений вскоре вступят в схватку с российскими конкурентами – на захватывающем тендере, который объявила Индия на приобретение шести неатомных подводных лодок. Цена проекта – почти 7,8 млрд долларов. Еще важнее закрепление на рынке Индии, одного из крупнейших в мире покупателей оружия. Об этом сообщает интернет издание «Сегодня, передает» replyua.net.

Как сообщает СМИ, в Нью-Дели очень обеспокоены отставанием от Китая, который агрессивно наращивает свои ВМС и не скрывает намерения в какой-то мере взять под контроль стратегически важные океанские трассы, ведущие с Востока Азии к Суэцкому каналу. У Индии сейчас имеется всего 13 дизельных и две атомные подлодки – взятая в аренду в России «Акула» и собственная «Ариханта». У Китая же – 65 подлодок. Сейчас Индия намерена получить новейшие, лучшие в мире технологии и на их основе на своих верфях построить шесть субмарин, способных к максимально длительному подводному плаванию, предельно бесшумных и смертоносных.

В тендере участвует «Рособороноэкспорт» с ЦКБ «Рубин», компании из Франции (Naval), Saab из Швеции, германский ThyssenKrupp Marine Systems, испанская Navantia, а также японские «Мицубиси хэви индастриз» и «Кавасаки». Японские подлодки класса «Сэрю» получают высокие оценки, они, как утверждается, очень бесшумны, а по возможности непрерывно находиться под водой, говорят, близки к атомным, но японцы не имеют опыта на рынке вооружений, а копаниям страны торговать на нем парламент разрешил совсем недавно.
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