Россия готовятся к большой войне с НАТО, – дипломат

Украинский дипломат Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что доводы украинских критиков, сводящиеся к фразе «Порошенко спасает Украину от вторжения с севера под прикрытием учений «Запад-2017» выглядят вершиной абсурда.
Как подчеркивает Олег Волошин, собственный наш опыт показывает, что для вторжения России не нужны никакие учения. Как бы это кого ни огорчало, для успешного вторжения им даже не нужно столько сил и средств, сколько привлекаются к «Запад -2017». Эти учения вообще о другом. Они готовятся к большой войне с Альянсом и демонстрируют НАТО готовность к такой войне. Учение, которые проводятся на границе с Украиной лишь подчеркивают все опасения относительно того, что завтра или послезавтра Россия перебросит свои войска в страны Балтии или Польшу.
По мнению дипломата, вообще сейчас все великие державы, включая Индию, Китай, США, проводят большие учения и готовятся к войне, Те же самые американцы только-только ввели в состав Тихоокеанского флота новейший эсминец, а британцы спустили авианосец. «Это не значит, что этой войны хотят, но в условиях дефицита доверия между ключевыми актерами такие учения являются рациональным выбором», – резюмировал Волошин.