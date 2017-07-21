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Сейсмолог: вся территория Турции находится в активной зоне, землетрясение может произойти в любой момент

Сейсмолог: вся территория Турции находится в активной зоне, землетрясение может произойти в любой момент
В ночь на 21 июля в Турции произошло землетрясение, за которым последовало и цунами, а эпицентр подземных толчков пришелся на курортный город Бодрум.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Александр Кендзера, замдиректора Института геофизики НАН Украины, прокомментировал произошедшее, отметив, что он не может дать прогноз касательно возможных новых толчков, поскольку вся территория Турции находится в сейсмически активной зоне, однако инфраструктура была построена с учетом этих особенностей, поэтому даже при мощных толчках вероятность разрушений минимальная. «К сожалению, прогноз времени и силы землетрясения не может осуществить никто в мире. А вот насчет того, что там происходит – это вполне нормальное явление», заявил эксперт. По словам Кендзеры, в ближайшем будущем в этом регионе могут произойти и более мощные толчки – магнитудой выше восьми баллов.

Эксперт также заявил, что он бы не стал отговаривать туристов от поездок в Турцию, поскольку в стране работают квалифицированные специалисты, которые держат все под контролем. Кроме того, Кендзера заявил, что скоро и сам поедет отдыхать на один из турецких курортов.
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