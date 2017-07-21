Пономарь: очень важный визит Лукашенко в Киев

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что рабочая неделя уже завершается, и сегодня необходимо отметить несколько очень важных событий, информирует replyua.net.
По его словам, сегодня в Киев прибудет Александр Лукашенко, президент Беларуси, и это очень важный визит. «Токсично: Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию EXXON MOBIL на 2 миллиона долларов за нарушение санкций к России, а, между тем, под Дамаском, что в Сирии, повстанцы уничтожили 28 военных из правительственной армии Башара Асада», пишет Пономарь.
По его словам, продолжает удивлять и Европа, которая якобы уже устала от Украины – накануне стало известно о том, что Германия перечислит сто миллионов евро в украинский Фонд энергоэффективности, хотя, как отмечает обозреватель, Международный валютный фонд, в свою очередь, совершил ошибку – он отложил до конца года требование к Украине о проведении земельной реформы. Олег Пономарь также прокомментировал вчерашние потери украинских войск на Донбассе, отметив, что он скорбит по погибшим бойцам.