валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Пономарь: очень важный визит Лукашенко в Киев

Пономарь: очень важный визит Лукашенко в Киев
Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что рабочая неделя уже завершается, и сегодня необходимо отметить несколько очень важных событий, информирует replyua.net.

По его словам, сегодня в Киев прибудет Александр Лукашенко, президент Беларуси, и это очень важный визит. «Токсично: Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию EXXON MOBIL на 2 миллиона долларов за нарушение санкций к России, а, между тем, под Дамаском, что в Сирии, повстанцы уничтожили 28 военных из правительственной армии Башара Асада», пишет Пономарь.

По его словам, продолжает удивлять и Европа, которая якобы уже устала от Украины – накануне стало известно о том, что Германия перечислит сто миллионов евро в украинский Фонд энергоэффективности, хотя, как отмечает обозреватель, Международный валютный фонд, в свою очередь, совершил ошибку – он отложил до конца года требование к Украине о проведении земельной реформы. Олег Пономарь также прокомментировал вчерашние потери украинских войск на Донбассе, отметив, что он скорбит по погибшим бойцам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
15892

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
6631

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

20 июл 2017
6005

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила інформацію, хто буде входити до її політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

20 июл 2017
5530

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

Последние новости

В ЦРУ рассказали, сколько лет Россия вмешивалась в выборы в США

Ветеран АТО назвал главную угрозу для Украины

Американский Госдеп призывает РФ к соблюдению перемирия на Донбассе

Харьков получит от Европы 320 миллионов евро на строительство метро

На аукционе в Монако часы Путина «ушли» за миллион евро

В НАТО опасаются, что российско-белорусские военные учения станут «троянским конем»

Невзоров подверг критике решение польских властей о сносе советских памятников

В Интернете опубликовано видео трогательного обращения к украинцам лауреата Нобелевской премии

Гиркин поведал, где он достал деньги и оружие три года назад

Ветеран АТО рассказал о сценарии скорой оккупации Беларуси

Ученые обнаружили доказательства происходивших на Земле страшных цунами

Пономарь: очень важный визит Лукашенко в Киев

Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса

Соцсети взбудоражило обращение российского журналиста к соотечественникам

Президентом Индии стал человек из касты неприкасаемых

Шкиряк пояснил, как Россия может начать расшатывать ситуацию в Украине

Землетрясение и цунами возле берегов Турции

Ахеджаков: за 5-7 лет реально провести реформы – это понимают клоун Ляшко и болтун Гриценко и даже мама украинского популизма Тимошенко

Польшей прокатились массовые протесты из-а принятого скандального закона

В Каталонии вскрыли могилу Сальвадора Дали, чтобы провести ДНК-тест

 Новости за день