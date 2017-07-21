Землетрясение и цунами возле берегов Турции

Сегодня ночью, 21 июля, возле побережья Турции произошло сильное землетрясение, вызвавшее цунами. Как информирует replyua.net со ссылкой на Европейское геологическое агентство, подземные толчки достигали магнитуды в 6,7 баллов.
Эпицентр подземных толчков пришелся на курортные районы Турции, где сейчас отдыхают тысячи туристов. По словам сейсмологов, эпицентр землетрясения залегал в Эгейском море, примерно в двенадцати километрах от курортного местечка Бодрум. В провинции Мугла, на которую пришлись основные удары, власти уже заявили, что землетрясение, а также цунами, последовавшее за ним, не вызвало серьезных разрушений. В Турции никто не погиб. Однако подземные толчки также ощущались и на греческом острове Кос.
По данным СМИ, там в результате землетрясения погибли, как минимум, два человека. Напомним, что накануне землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в японской префектуре Фукусима, недалеко от атомной станции, на которую шесть лет назад обрушилось цунами.