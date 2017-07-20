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Эксперт: все, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс могут повторить судьбу российского блогера Лапшина

Эксперт: все, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс могут повторить судьбу российского блогера Лапшина
Гражданин России Александр Лапшин, получивший в свое время израильский паспорт, как он сам выразился «для коллекции», осужден в Баку к 3 годам общего режима за незаконное пребывание на территории Нагорного Карабаха, оккупированного Арменией еще в 90-е. Находясь на оккупированной Арменией территории Азербайджана, блогер разразился несколькими шутовскими постами, где насмехался над азербайджанскими запретами и высказывался за то, что Карабах должен принадлежать Армении. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.

По его словам, пример с Александром Лапшиным может стать наукой для тех, кто не контролирует свои эмоции и не следит за своим языком, нарушая законы государств, думая, что все будет всегда сходить с рук. Азербайджан, которого изрядно облил грязью блогер, завел на него уголовное дело и подал в международный розыск. К своему несчастью, Лапшин в это время находился в Беларуси, куда поступил запрос на его арест. Так уж совпало, что Лукашенко в этот период не очень поддерживает отношения с Путиным, а тут еще под руку подвернулся русский блогер и конечно его экстрадировали в Баку, несмотря на протесты из Москвы и Иерусалима.

Соломон Манн отмечает, что на суде от «смелого» блогера и след простыл, ведь на скамье подсудимых оказался человек, который жутко сожалел за свои слова и просил прощения, но за незаконное пересечение границы суд таки впаял блогеру 3 года. «Теперь в дело могут вступить договоры с Израилем и с Россией об отсидке по месту постоянного жительства – то есть либо в Израиле, либо в России. Посмотрим, что будет дальше, но пусть это послужит предупреждением всем, кто нагло попирает права целых государств, играя на чувствах людей, чью Родину рвут на части. Этот опыт придется вспомнить возможно и тем, кто незаконно посещает сейчас Крым или Донбасс», – резюмировал Манн.
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