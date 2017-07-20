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Японию атакует смертельно опасная биологическая новинка из Китая

Японию атакует смертельно опасная биологическая новинка из Китая
Вслед за атипичной пневмонией и птичьим гриппом. На сей раз она именуется огненными муравьями, укус которых запросто может отправить иного человека на тот свет. Их находили уже в многих грузовых контейнерах из Китая – в японских портах Кобэ, Нагоя, Осака и даже в Токио и не только на береговой линии, но и внутри страны, в центрах разгрузки. Всех обнаруженных насемкомых вроде бы уничтожили, но ситуация опасная – правительство Японии приказало ввести дополнительный режим проверки грузов в 125 основных портах страны и усилить меры обороны. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Пока огненных муравьев внутри Японии не замечали, но средства их уничтожения идут нарасхват, растут в цене акции производителей такой химии. Власти призывают не переборщить: помешательство на ядах может повредить собственным, родным японским муравьям, естественным врагам чужаков. Эксперты отмечают, что надежда на это слабовата – огненные захватчики крайне агрессивны, они резко атакуют других муравьев и захватывают их территорию, быстро расширяя свой ареал.

Родом эти насекомые из Южной Америки, но они уже есть в Австралии и, главное, в КНР. Именно оттуда с учетом невероятно активной китайской торговли, как многие опасаются, агрессоры могут распространиться и дальше по миру. Огненными эти муравьи длиной от 2,5 до 6 мм называются из-за специфической красноватой окраски, их яд вызывает у человека тяжелый шок, в том числе со смертельным исходом. Есть надежда, что в наших холодных краях эти южные жители не приживутся.
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